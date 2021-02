Girifalco: furto di legname, arrestato 46enne in flagranza di reato

Nei giorni scorsi, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza per furto di legname un quarantaseienne girifalcese. Una pattuglia in servizio perlustrativo tra i boschi di contrada Rimitello ha sorpreso l’uomo intento a tagliare e sottrarre alcuni quintali di legna da alberi di castagno in un terreno comunale, caricandoli su un furgone. Sul posto sono intervenuti anche i locali Carabinieri Forestali. L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.