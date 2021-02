Ancora furti di auto in zona Ospedale. I carabinieri ritrovano in poche ore una Panda rubata

Non si ferma l’ondata di furti d’auto nel centro città. Stamattina, nei pressi dell’ospedale era stata rubata una Fiat Panda. La tempestività della segnalazione inviata dalla sala operativa del 113, che ha ricevuto la denuncia della proprietaria, l’immediatezza dei controlli attivati dai carabinieri che intanto erano stati allertati dalla telefonata di un’altra donna che segnalava gente sospetta in Piazza Panella, a poca distanza da dove il furto era avvenuto, hanno permesso ai militari della stazione dei carabinieri Bellamena di rintracciare il veicolo proprio in Piazza Panella e restituire l’auto, se pur danneggiata soprattutto all’interno, alla legittima proprietaria, nel giro di pochissime ore. “Sono grata alle forze dell’ordine per il lavoro che ogni giorno svolgono a tutela dei cittadini. E grata alla signora che ha segnalato la presenza di gente sospetta vicino casa sua. La denuncia e la fiducia nelle forze dell’ordine sono le uniche armi che i cittadini hanno a disposizione per vedere tutelati i loro diritti a volte violati da persone abituate a delinquere. E sono queste armi che ognuno dovrebbe usare, per salvaguardare se stesso e tutta la comunità”