Caduta massi, chiusa al transito la statale Tiriolo-S.Pietro Apostolo

A seguito di una caduta massi sulla strada è stata chiusa al transito la statale Tiriolo-S.Pietro Apostolo. A darne notizia sui social è il sindaco di Tiriolo Domenico Stefano Greco.

Dal canto suo anche l’Anas ha fatto sapere che, lungo la strada statale 19 “delle Calabrie” è provvisoriamente chiuso al transito un tratto in corrispondenza del km 349,600, nel territorio comunale di Tiriolo, in provincia di Catanzaro, a causa della caduta di alcuni massi, provenienti da un versante adiacente alla statale. Attualmente il transito è interdetto in entrambi i sensi di marcia. Sul posto è presente personale di Anas e delle Forze dell’Ordine.