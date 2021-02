‘Women Free’, Fondazione Città solidale onlus e Ammi Catanzaro fanno rete a sostegno delle donne vittime di violenza

Si scrive “Women Free”, si legge “insieme per sostenere le donne vittime di violenza”. Fondazione Città Solidale Onlus e l’Ammi di Catanzaro (Associazione Mogli Medici Italiani) fanno rete per l’importante progetto, finanziato dal Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, che offre servizi di aiuto e accompagnamento per donne sole o con figli minori, vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.

“Il progetto “Women Free” – spiega Silvana Aiello Bertucci, presidente Ammi Catanzaro – nasce dall’esigenza di fornire una risposta reale ai problemi che le donne maltrattate si trovano ad affrontare durante il loro percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza e di disagio. Le donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza, ad esempio, quasi sempre lamentano serie difficoltà a rompere la situazione di isolamento a causa della mancanza di soldi e lavoro”.

“La nostra associazione – afferma la presidente – favorisce la costruzione di una rete a supporto delle donne; un modello operativo per gestire e fare prevenzione e screening. Questa nuova modalità organizzativa è ora possibile grazie alla buona sanità capace di fare rete, con l’obiettivo unico di porre al centro la donna e di garantire il miglior percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale. Tra le azioni portate avanti con questo progetto vi è l’attivazione di un servizio di screening gratuito con visite senologiche per le donne vittime di violenza, considerando la nostra collaborazione con la Breast Unit – Organizzazione Unità Multidisciplinare nata per curare il cancro al seno – dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Ammi unite per unire!”

Per info e prenotazioni si può contattare il centro antiviolenza “Centro Aiuto Donna” gestito dalla Fondazione Città Solidale onlus, tramite il numero verde 800909194.