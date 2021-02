Botricello, il nuovo palazzetto dello sport è quasi pronto

Non manca molto e la comunità di Botricello avrà un nuovo Palazzetto dello Sport. Dopo dieci anni di trascuratezza, i lavori di adeguamento della struttura «stanno per essere ultimati», fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Gli interventi sono stati due: il primo ha riguardato il rifacimento della copertura del tetto per cui sono stati spesi circa 144.000 euro attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; con il secondo intervento (70.000 euro finanziati dal Ministero dell’Interno) si è provveduto a ripristinare l’intera area gioco, sono stati sostituiti i vecchi infissi e le vetrate ed è stato rigenerato l’impianto antincendio. Ora non resta che bonificare l’area esterna e rendere l’impianto accessibile, mentre è stato anche mandato un piano di adesione al “Progetto Sport nei Parchi” di Anci e Sport e Salute S.p.a, più un altro relativo al bando “Sport e periferie” del Dipartimento ministeriale per lo sport. Con quest’ultimo progetto, qualora venisse approvato, si potrebbe procedere alla rivalutazione del campo sportivo comunale.

«In questo particolare periodo di pandemia, in cui il settore dello sport è tra quelli che sono stati particolarmente penalizzati dal lockdown, pensare che quando tutto ciò sarà finito la comunità di Botricello potrà contare su degli spazi efficienti in cui riprendere una sana socializzazione, è un ulteriore segno di speranza» è stato il commento del vicesindaco botricellese Patrizia Altilia.