Servono bevande e pasti all’interno oltre l’orario previsto, chiusi due locali

Quelle bevande non potevano essere servite fuori dall’orario consentito dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19, così come l’attività di ristorazione non poteva essere espletata all’interno del locale. Ma il personale di un pub e di un ristorante di Soverato ha provato ad aggirare la norma. Sono così scattati i controlli da parte dei carabinieri della compagnia, agli ordini del capitano Luigi Cipriano. Per i due locali è stata disposta la chiusura di cinque giorni.