A ‘Studio giallorosso’ in onda su catanzaroinforma.it l’asta delle maglie dell’Us Catanzaro in beneficenza

L’appuntamento con la solidarietà a tinte giallorosse è fissato per il prossimo giovedì, 18 febbraio, alle ore 21. Nel corso di una puntata speciale di “Studio giallorosso”, in onda su Catanzaroinforma.it, saranno messe all’asta le maglie dell’US Catanzaro realizzate per il “Christmas match” dello scorso 19 dicembre. Il ricavato della vendita andrà alla “Fondazione Città Solidale” che da anni opera nel capoluogo di regione, perseguendo finalità dal più alto interesse sociale e sempre a fianco dei più bisognosi. Una raccolta fondi provvidenziale in questo momento in cui la pandemia ha ancor di più aggravato la situazione di tutta quella umanità, spesso emarginata e disagiata, di cui si occupa il sodalizio guidato da padre Piero Puglisi. Nello specifico, i proventi saranno destinati a sostenere progetti di assistenza per minori in difficoltà.

Attraverso questa iniziativa, contando sul gran cuore dei tifosi giallorossi, l’Us Catanzaro vuole ribadire l’importanza per l’impegno sociale che, sin dall’insediamento del presidente Floriano Noto, costituisce una delle mission perseguite. Un’idea di coinvolgimento e di aiuto verso le realtà più attente ai bisogni del territorio sposata appieno dal Dg Diego Foresti che ha fortemente voluto concretizzare questa iniziativa pur nelle difficoltà organizzative dovute al Covid.

“Non potendo svolgere l’asta in presenza, abbiamo pensato di utilizzare i canali social di una delle trasmissioni che si occupano del Catanzaro confermando, in qualità di banditore, Gianluigi Mardente che ho saputo aver svolto con successo, in passato, lo stesso ruolo. Sono sicuro che sarà un momento divertente – ha commentato il direttore generale – ma anche di riflessione e con l’aiuto dei magnifici sostenitori delle Aquile riusciremo a regalare un sorriso agli amici della Fondazione Città Solidale e, ancor più, ai ragazzi che loro seguono”.

In studio, oltre al direttore Foresti e al conduttore Mardente, a rappresentare la Fondazione ci sarà Roberta Critelli, coordinatrice dell’area Comunicazione e Marketing, e il co-conduttore del programma Gianfranco Giovene. Diversi i collegamenti con i tesserati giallorossi che daranno il loro contributo per la riuscita dell’iniziativa.

Per poter partecipare all’asta offrendo il proprio contributo si dovrà contattare, nel corso della trasmissione, lo 0961878164 e attenersi alle indicazioni che verranno date durante il programma.