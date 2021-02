Catanzaro si è svegliata sotto la neve. Già dalle prime ore dell’alba i fiocchi scendevano dolcemente nei quartieri a nord del capoluogo ma poco più tardi anche a sud, spiaggia compresa, la neve si è fatta vedere come non accadeva da diversi anni. La nevicata non accenna a diminuire per intensità nel centro storico dove non si registrano particolari disagi ma solo qualche rallentamento al traffico a causa di una circolazione più attenta degli automobilisti che temono il manto stradale bagnato. Temperature prossime allo zero e che, secondo le previsioni metereologiche, non dovrebbero salire di molto nell’arco della giornata. Previsto un miglioramento alle ore 12 dove la temperatura dovrebbe salire a 5 gradi mentre nel pomeriggio i cieli dovrebbero tornare sereni.

Stessa situazione nell’hinterland con diversi comuni vicini completamente imbiancati. A Sellia Marina il sindaco Francesco Mauro ha disposto la chiusura delle scuole per impossibilità del raggiungimento degli istituti scolastici da parte del personale scolastico. Stessa condizione nella Presila, da Andali a Belcastro, passando per Sersale e Cerva: sono diversi già i paesi che hanno gia’ deliberato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare rischi e disagi agli alunni e alle famiglie.