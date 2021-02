Controlli dei carabinieri: detenzione e spaccio di droga, arresti a Chiaravalle

I Carabinieri della Sezione Operativa e della Stazione di Chiaravalle Centrale traevano in arresto un 36enne di Chiaravalle Centrale (CZ) per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, poiché nel corso di perquisizione domiciliare, in un’intercapedine ricavata tra mattoni, veniva rinvenuta una busta in plastica con gr. 50 di marijuana del tipo “skunk” (caratterizzata da un’elevatissima concentrazione di THC), nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 380,00 € in banconote di vario taglio. L’arresto, a seguito di udienza di convalida, è stato convalidato senza applicazione di alcuna misura cautelare.