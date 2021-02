Coronavirus: flette la curva dei positivi in Calabria (+128), due le vittime

Flette ancora la curva dei nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 128 (ieri 151) anche se a fronte di un numero inferiore di tamponi, passati dai 2.271 di ieri ai 1.406 di oggi. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 2 che portano il totale a 649. Calano di 11 unità i ricoverati in area medica (195) mentre sono stabili a 22 i ricoverati in terapia intensiva. Gli isolati a domicilio sono 6.529 (+5). Crescono di 132 i guariti (28.169) mentre calano lievemente i casi attivi passati dai 6.752 di ieri ai 6.746 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 29, Vibo Valentia 6 e Reggio Calabria 93.

Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 524.810 soggetti per 555.254 tamponi eseguiti e 35.564 positivi. Sono i dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.648 (45 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.568 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.759 (7.485 guariti, 274 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.591 (10 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.568 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.498 (3.404 guariti, 94 deceduti). crotone: casi attivi 120 (7 in reparto; 113 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.590 (2.547 guariti, 43 deceduti). vibo valentia: casi attivi 415 (10 ricoverati, 405 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.749 (2.699 guariti, 50 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.922 (74 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.825 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.913 (11725 guariti, 188 deceduti). altra regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).