Minacce e violenza sulla moglie, arrestato un 44enne a Cardinale

Durante i servizi di controllo della scorsa settimana i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Cardinale traevano in arresto in flagranza di reato un 44enne del posto, per aver minacciato e molestato la moglie, violando altresì la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla stessa cui il soggetto era già sottoposto dal mese di dicembre 2020. L’uomo si sarebbe recato a casa della donna e le ha dato degli schiaffi.