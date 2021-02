Nuova mobilità per Lido, Udc chiede riunione ad hoc

“Dopo aver recepito diversi attestati di condivisione e di consenso, anche da parte degli ordini professionali, come gruppo Udc abbiamo chiesto al presidente della commissione urbanistica, Fabio Talarico, la convocazione di una riunione ad hoc in merito alla proposta avanzata dal nostro vicecapogruppo, Enrico Consolante, per una nuova viabilità sul quartiere Lido”.

Lo affermano i consiglieri del gruppo Udc, Antonio Triffiletti e Giovanni Merante. “Auspichiamo che il collega Talarico – continuano – proceda al più presto con la convocazione di una seduta di commissione invitando a partecipare anche tutti i capigruppo, oltre che i dirigenti e i tecnici dei settori preposti. L’ipotesi suggerita da Consolante – ovvero la possibilità di collegare in modo efficiente la città col quartiere marinaro tramite la nuova metropolitana di superficie, bypassando il vecchio tracciato Fs che attraversa Lido – merita di essere discussa e approfondita con tutte le parti preposte al fine di imbastire una eventuale soluzione progettuale. Il quartiere marinaro ha bisogno di spazi da poter liberare e destinare a scopo turistico e una nuova idea di mobilità potrebbe contribuire allo sviluppo e alla crescita di tutto il territorio”.