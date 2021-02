Erogazione acqua, domani sospensione in alcune zone di Catanzaro. Ecco quali

Domani, mercoledì 17 febbraio, dalle ore 7, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile in contrada Lenza e via Lenza. L’interruzione è programmata per consentire i lavori di realizzazione del nuovo nodo idrico a servizio della zona. Il ripristino della distribuzione partirà dal pomeriggio, la normalizzazione è dunque prevista entro la serata.