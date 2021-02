Il catanzarese Grillo eletto segretario generale regionale del SIM Carabinieri

Il catanzarese Giuseppe Grillo è stato eletto segretario generale regionale del SIM Carabinieri della Calabria. E’, infatti, stata completata la costituzione di tutte le segreterie provinciali della Calabria. Lo scorso 2 febbraio – nel giorno del secondo anniversario dalla costituzione del primo sindacato nella storia dell’Arma – si è tenuto il congresso, organizzato sotto la diretta supervisione del segretario nazionale Antonio Aprile e moderato dalla Dott.ssa Alessandra D’Andrea, responsabile ufficio stampa del SIM Carabinieri, ha visto un’imponente partecipazione online da parte di tanti iscritti da tutta Italia. È stata anche la prima apparizione pubblica per il neo eletto Presidente del SIM Carabinieri, Giuseppe Bonadonna, che nel suo intervento ha voluto ricordare il suo legame con questa terra.

Il segretario generale nazionale Antonio Serpi, in collegamento dalla sede nazionale di Roma, ha ringraziato tutta la squadra del SIM “per il lavoro finora svolto e complimentarsi personalmente con il commissario straordinario Calabria, Claudio Galioto per il prezioso ed instancabile contributo, e con il neo eletto segretario generale regionale SIM CC Calabria, Giuseppe Grillo, con il segretario aggiunto Onofrio Massarotti e tutti i segretari regionali eletti, tra cui spicca Giuseppe Fasano, unico referente per i Carabinieri Forestali. Nella stessa giornata è stata eletto anche una parte del Consiglio regionale SIM Calabria, formato da colleghi che si sono distinti per il SIM, tra cui Liborio Passarello fresco di nomina. Anche se il 2020 è stato un anno duro per tutti, che ci ha costretti a rivedere o annullare tanti eventi in calendario, siamo riusciti ad essere presenti ed incisivi per ogni collega, nell’ottica di quel #maipiùsoli che non è solo un motto ma un credo profondo e radicato in ciascuno di noi, per la difesa e la tutela di ogni collega nel nostro inarrestabile viaggio verso il futuro”.

Segreteria Regionale SIM Carabinieri Calabria

Giuseppe Grillo – Segretario generale regionale

Onofrio Massarotti – Segretario generale aggiunto

Segretari regionali : Leonardo Citino, Giuseppe Fasano, Giuseppe Armaleo, Gaetano Cassata, Francesco Ponzo, Vincenzo Delle Cave, Giampaolo Maisto, Giuseppe Laugelli, Alberto Cusenza.

Consiglio regionale SIM Carabinieri Calabria

Paolo Gigliotti, Ivan Giordano, Daniele Chessari, Riccardo Perrone, Francesco Tallarico, Eugenio Riccio, Pietro Santangelo, Gaspare Amato.