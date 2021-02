Operazione della Dda di Catanzaro nel Cosentino. Scacco al clan Forestefano (NOMI)

E’ in corso dall’alba una operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Cosenza, che vede impegnata anche la Mobile di Catanzaro, che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Catanzaro Paola Ciriaco su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata da Nicola Gratteri nei confronti di 17 soggetti considerati appartenenti o vicini al potente clan della Sibaritide Forestefano operante a Cassano allo Ionio e nella Sibaritide, dedito in particolare alle estorsioni e all’intestazione fittizia dei beni. Nell’ambito dell’operazione, in cui figurano complessivamente 30 indagati, sono stati sottoposti a sequestro giudiziario numerosi beni.

I particolari saranno resi noti alle 11 in una conferenza stampa in Questura a Cosenza con il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla il direttore generale centrale Anticrimine Francesco Messina e il direttore del servizio centrale operativo della Polizia di Stato Fausto Lamparelli.

Secondo gli inquirenti il clan Forastefano, retto da Pasquale Forastefano dopo la carcerazione del padre Domenico, con la sua attività criminale punta ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche e di appalti pubblici, oltre a compiere estorsioni, specie in danno di imprenditori del settore agricolo e del trasporto in conto terzi su gomma, e truffe in danno dell’INPS e di società di lavoro interinale.

Il clan si sarebbe inserito nel settore imprenditoriale di tutta l’area della piana di Sibari ed in particolare nel settore agricolo, nel settore della distribuzione di prodotti dell’agricoltura e degli autotrasporti, con la costituzione di alcune imprese che hanno assunto posizioni di vantaggio, che sono state costituite e sono finanziate con i proventi dell’attività illecita.

Le minacce alla sindacalista

Nell’indagine è emerso anche un episodio di violenza privata commessa in danno di una sindacalista, Federica Pietramala della Cgil, costretta con minacce di ritorsioni da parte della criminalità organizzata del cassanese, a desistere dall’organizzare una manifestazione di protesta dei lavoratori di due aziende agricole, preoccupati per il rinnovo dei propri contratti.

L’appalto per il verde

Tra i fatti contestati agli indagati c’è anche una tentata estorsione in danno di un’azienda agricola, per costringere l’imprenditore a subappaltare i lavori di manutenzione delle aree verdi per il Comune di Cassano ad un’azienda vicina di interesse del clan. Forastefano avrebbe inoltre intimato all’imprenditore a “farsi da parte, ossia di non partecipare alle gare di appalto” indette dal Comune di Cassano.

GLI ARRESTATI

A finire in carcere sono: Pasquale Forastefano (detto l’Animale) considerato attuale reggente del clan, il fratello Alessandro Forastefano, i suoi uomini di fiducia Domenico Massa (detto Cicciotto) e Gianfranco Arcidiacono, Luca Talarico, Stefano Bevilacqua, Agostino Pignataro, Nicola Abbruzzese, Antonio Antolino, Leonardo Falbo.

Ai domiciliari: Alessandro Arcidiacono, Vincenzo Pesce, Giuseppe Bisantis, Damiano Elia, Francesca Intrieri, Saverio Lento, Andrea Elia.

GLI ALTRI INDAGATI

Gli altri 13 indagati coinvolti nell’inchiesta sono: Luca Laino, Cosimo D’Ambra, Antonio Falabella, Francesco Orsino, Silvio Forastefano, Fabrizio Lento, Leonardo Abbruzzese, Domenico Forastefano (detto u Pisciaiuolo), Rosaria Vitola, Roberto Forastefano, Enzo Gencarelli, Claudio Abritta, Paolo Partepilo.