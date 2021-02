Termosifoni funzionanti a singhiozzo, problema risolto. Genitori a colloquio con l’assessore Longo

Termosifoni funzionanti a singhiozzo, nel plesso Murano dell’IC Vivaldi del quartiere Lido, stanno mettendo in allarme i genitori degli alunni.

“Questa mattina, l’ennesimo guasto ai caloriferi – ha segnalato un genitore alla nostra redazione – Come si può trasmettere serenità ai genitori che lasciano i propri figli in strutture che non sono in grado di garantire servizi essenziali?”. Dalla scuola fanno sapere che il guasto odierno è stato, al momento, prontamente risolto e che, proprio in questi minuti, l’assessore Franco Longo sta incontrando i genitori degli alunni frequentanti il plesso interessato per fare il punto della situazione.

Pare che sia necessario un intervento mirato e specifico per risolvere definitivamente il problema. Si sta discutendo una possibile chiusura di qualche giorno del plesso interessato, per consentire i lavori e risolvere definitivamente il problema, ma sulla decisione il confronto è ancora aperto.