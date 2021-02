Comune, l’assessore Russo: ‘Al via l’iter per l’assunzione di due dirigenti tecnici e uno contabile’

“Prosegue senza sosta la programmazione mirata a potenziare la macchina comunale tramite il reclutamento di nuovo personale anche per le funzioni apicali dell’ente. Sono stati, infatti, pubblicati in Gazzetta ufficiale due bandi per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due dirigenti tecnici e un dirigente contabile che andranno a ricoprire delle caselle fondamentali per il buon funzionamento dell’amministrazione in settori strategici”. Lo afferma l’assessore al personale, Danilo Russo, specificando che i bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti, sono consultabili sul portale www.comune.catanzaro.it

“Le domande – prosegue – dovranno essere presentate solo per via telematica attraverso l’utilizzo del form on line appositamente attivato sul sito istituzionale. La scadenza per l’invio delle istanze è fissata al 18 marzo prossimo. Le procedure di concorso per le figure dei dirigenti si affiancano, dunque, a quelle già in corso per istruttori tecnici e istruttori direttivi amministrativi, tecnici e contabili, per un totale di dieci posti, predisposte dal settore personale diretto da Antonino Ferraiolo. Un impegno continuo, dunque, volto a dare risposte sempre più efficienti nei servizi erogati dai diversi ambiti comunali, mantenendo sempre alta la barra della legalità, della trasparenza e del merito che hanno sempre caratterizzato l’operato dell’amministrazione Abramo”.