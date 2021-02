Covid, 28 nuovi positivi nell’area centrale della Calabria

Nelle ultime 24 ore, sono in totale 600 i test eseguiti sul Covid di cui 506 molecolari. I nuovi positivi sono 28 (4 nel Catanzarese e 24 nel Vibonese). Eseguiti per Catanzaro e provincia 299 (H 156, Territorio 138, Operatori 3, Rientri 2) e per il Vibonese 207 (H 6, Territorio 201, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre vi sono 60 noti positivi: 18 nel Catanzarese 42 nell’area di Vibo.

I test molecolari negativi sono 418.

Test Antigenici rapidi immunocromatografici: totali n. 94 (0 positivi).

Test Antigenici in immunofluorescenza: totali n. 0 (0 positivi).

Totale test negativi: 512.