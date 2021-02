Inchiesta a Longobardi, rimesso in libertà Amendola

Stamane il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha rimesso in libertà con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria Andrea Amendola in accoglimento del riesame proposto dai suoi difensori avvocato Piero Chiodo e Gino Perrotta annullando la misura cautelare in carcere disposta dal gip di Paola nell’ambito di una inchiesta giudiziaria che aveva visto coinvolti alcuni amministratori di Longobardi.