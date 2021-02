“L’attività di Gratteri il vaccino giusto contro il virus del malaffare”

“Vorrei esprimere attraverso Catanzaroinforma il mio grazie al procuratore capo della repubblica Nicola Gratteri”. Parole di Berenice Brutto già vice questore di Catanzaro che aggiunge “Seguo con grande attenzione la sua appassionata attività. Ecco, ritengo possa essere il vaccino giusto per liberare questa nostra terra dal virus del malaffare diffuso. Credo che molti componenti della nostra società abbiano dimenticato l’ etica, il senso morale ,il rispetto per sè stessi. Sì perchè si è sempre pronti a lamentarsi ma in realtà si resta alla finestra a guardare, dimenticando che noi tutti, con il nostro modo di vivere siamo responsabili”. Grazie dottor Gratteri – conclude Brutto- buon lavoro”.