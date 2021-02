Polizia giudiziaria su delega della Dda di Catanzaro sequestra beni per un milione e mezzo

Questa mattina personale della Sezione di Polizia giudiziaria — aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Catanzaro e militari della Compagnia Carabinieri di Petilia Policastro, hanno proceduto, su delega della Dda di Catanzaro – al sequestro, nei confronti di Antonio Santo Bagnato, detenuto, e della moglie Stefania Aprigliano entrambi coinvolti in operazioni di ‘ndrangheta, dei beni mobili ed immobili, per un valore complessivo di circa un milione e cinquecentomila di Euro, disposto dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione.

Si tratta nel dettaglio di 109 unità immobiliari, suddivisi tra terreni e fabbricati, una azienda agricola di proprietà di Stefania Aprigliano e relativo compendio aziendale; un trattore; un rimorchio agricolo; alcuni fabbricati non censiti catastalmente, un’ autovettura; 23 capi di bestiame. Un conto corrente;

L’odierna attività investigativa – si legge in una nota stampa – rientra nell’ambito di una più vasta attività repressiva attuata nell’area crotonese dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, coordinata dal Procuratore Nicola Gratteri e dai Sostituti Procuratori Paolo Sirleo Domenico Guarascio e Pasquale Mandolfino volta alla disarticolazione degli aggregati delinquenziali presenti in area, anche mediante il sequestro dei beni e l’irrogazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale”.