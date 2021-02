Ad Amaroni le sagome dei vigili diventano dissuasori di alta velocità

Ci sono pochi vigili urbani? Si fa di necessità virtù: arrivano i vigili di cartone. Accade ad Amaroni dove l’ Amministrazione comunale, sindaco Gino Ruggiero, ha fatto installare quattro grandi sagome di vigili come dissuasori dell’alta velocità.

” In Austria– si legge in una nota del Comune di Amaroni- sagome così sono molto diffuse e servono a sensibilizzare tutti sulle regole stradali.”

Le quattro sagome sono state collocate tutte in prossimità delle scuole: finalità è la sicurezza dei discenti.