Centro aggregazione rione De Filippis, sopralluogo della commissione Politiche sociali

Sopralluogo della commissione Politiche sociali presieduta da Rosario Lostumbo nell’area del centro polivalente di aggregazione di via Lombardi rione De Filippis.

Alla presenza degli assessori ai Lavori pubblici Franco Longo, alle Politiche sociali Lea Concolino, e dei componenti Amendola, Costa, Manuela Costanzo, Gallo, Gironda, Rotundo e Talarico, e di un rappresentante del comitato De Filippis, l’organismo ha verificato le condizioni della struttura e gli interventi, illustrati dall’assessore Longo, di riqualificazione e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti prima di procedere a un nuovo affidamento.

Giovedì 25, sulla stessa tematica, è prevista un’apposita conferenza dei servizi con i dirigenti comunali per valutare il percorso da intraprendere per consentire la futura riapertura del centro.

“L’intenzione di questa commissione e dell’intera amministrazione – ha spiegato Lostumbo – è di riservare alla struttura di via Lombardi la massima attenzione per recuperare il terreno perduto. Nonostante i problemi, quest’area di 2500 metri quadrati circa rimane un riferimento dal potenziale fondamentale per la gente di questo rione e per l’intera città. Rimetterla in sesto e restituirla ai catanzaresi è un obiettivo che vogliamo perseguire il prima possibile”.