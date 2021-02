Petronà, risalgono i contagi Covid: 11 nuovi positivi

Oggi più di ieri e domani forse più di oggi. Il virus sars cov-2 non conosce ostacoli nel piccolo paese presilano di Petronà.

Ad oggi, siamo già a 11 positivi e almeno venti sono le persone attenzionate e isolate per presunti contatti da covid-19.

C’è preoccupazione in paese per crescita esponenziale di casi.

In forte dubbio anche didattica in presenza e non si esclude in paese la zona rossa.