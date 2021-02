Quartiere Lido, quella Jeep in sosta che ostruisce la visuale

Alcuni residenti e cittadini hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di una grossa Jeep parcheggiata quotidianamente all’altezza dell’incrocio fra via Lungomare e via Murano.

“Praticamente ogni giorno – ci hanno detto – questa Jeep ostruisce la visuale agli automobilisti e rende impraticabile il marciapiede con conseguenti e chiari problemi di sicurezza non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni e, in particolare, famiglie con passeggini o persone diversamente abili”.

Alla segnalazione è aggiunta una richiesta di intervento da parte delle autorità preposte.