Quartiere S.Maria, nasce il Comitato via Tagliamento

Su iniziativa spontanea di alcuni residenti nasce il Comitato di quartiere con lo scopo di migliorare la qualità della vita degli abitanti di via Tagliamento, zona residenziale che ospita più di 100 famiglie ed importante arteria che collega il quartiere S. Maria con l’area direzionale di Germaneto.

L’obiettivo- si legge in un comunicato stampa del Comitato – è quello di diventare un riferimento per l’intero quartiere ed avere maggiore peso istituzionale attraverso quel collante rappresentato dalla presenza di un comitato che si faccia portatore degli interessi della comunità.

Nella prima riunione sono stati nominati gli organi direttivi ed eletto all’unanimità il Presidente Cosco Fabio; numerosi sono stati gli argomenti trattati dai residenti come la viabilità, la sicurezza, la manutenzione, la pulizia ed il diserbo delle strade.

I succitati problemi potranno ora essere affrontati con maggiore forza, perché non sarà più la voce isolata del singolo a chiedere qualcosa, ma la voce di un un’intera comunità unita per tutelare e migliorare il proprio quartiere. L’idea di fondo del Comitato è di aggregare una zona demograficamente in espansione mediante la promozione di iniziative sociali, creando rete con le associazioni che operano sul territorio. Lavorare insieme per migliorare le condizioni dei residenti e con il contributo di tutti risolvere i vari problemi che ormai rappresentano un bisogno prioritario, contribuendo così alla valorizzazione del proprio territorio. Per aderire al Comitato o semplicemente per contattarci, potete scrivere al nostro indirizzo e-mail comitatoviatagliamento@gmail.com.