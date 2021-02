Siviglia nominato nuovo commissario dell’Arcea

“Auguriamo buon lavoro al nuovo commissario di Arcea Salvatore Siviglia, con l’invito a valorizzare quanto costruito e avviato durante la reggenza Dal Castello, e garantendo la massima disponibilità a lavorare in sinergia per il bene del nostro territorio e in particolare del comparto agricolo.”

Così Francesco Fortunato, Presidente di Terra Viva Calabria, a poche ore dalla nomina del nuovo commissario di Arcea, l’agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura.

“Crediamo che la professionalità e l’impegno profuso in questi mesi non vadano dispersi, basti pensare a come è stato superato il gap informatico che causava pesanti ritardi nei pagamenti ed erogazioni alle aziende agricole. La collaborazione con il nuovo commissario sarà importante, per superare alcune criticità e valorizzare il comparto agricolo, che si è dimostrato strategico anche durante la pandemia in corso. Dal Recovery Fund stanno per arrivare importanti risorse che devono essere opportunamente investite per lo sviluppo del settore primario. Per fare questo serve una strategia lungimirante e progetti realizzabili nel medio periodo” sottolinea il Presidente Nazionale di Terra Viva Cisl Claudio Risso.