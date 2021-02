Uici, domani la Giornata Nazionale del Braille: webinar dell’Uici Catanzaro

Anticipata a venerdì 19 Febbraio la Giornata Nazionale del Braille, strumento ancora oggi all’avanguardia e che da quasi 200 anni consente ai ciechi di poter accedere al mondo dell’informazione, della formazione e della cultura.

Ne parlerà l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro all’interno di un webinar online ed all’interno del quale saranno presenti relatori di spessore non solo regionale ma anche nazionale, tra gli illustri interventi infatti si annoverano personalità come Mario Barbuto Presidente UICI Nazionale, Pietro Piscitelli Presidente della Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita”, Rodolfo Masto Presidente della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi, Nicola Stilla Presidente del Club Italiano del Braille, Luciana Loprete già Presidente dell’UICI di Catanzaro e docente braille, Concetta Loprete Presidente dell’UICI Catanzarese nonché docente di musica e di sostegno, Annamaria Palummo Consigliere Nazionale dell’UICI, Carlo Bruni tiflologo e docente di informatica, Rosanna Fabiano docente cieca di storia e filosofia, Fabio de Dominicis giovane studente cieco affermatosi nel mondo dell’informatica ed attualmente collaboratore di numerose aziende Belghe.

Un mix di autorevolissimi interventi tutti legati da uno unico filo conduttore, il Braille, la sua poliedricità e le sue applicazioni nel mondo moderno.

Un incontro quindi che nonostante le restrizioni derivanti dalla pandemia ancora in corso non poteva assolutamente mancare tant’è che la sezione UICI di Catanzaro ha inteso promuovere la sua celebrazione attraverso le oramai consolidate dirette online ed attraverso lo spazio di approfondimento culturale “Non ci vedo…ma ci credo” ideato da Luciana Loprete e moderato da Antonella Mascaro con l’accompagnamento musicale di Karol Grazia Mascaro.

L’appuntamento è dunque giorno 19 Febbraio alle ore 16:00 in diretta sulla pagina Facebook dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro che tra l’altro in occasione dei lavori seminariali decreterà i vincitori del concorso “Sfioro con le dita ed ogni cosa prende vita