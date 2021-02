Cade la connotazione mafiosa per i Brutto, ma non viene revocata la misura cautelare

Cade la connotazione mafiosa per i reati associativi legati ai presunti collegamenti con le cosche e cade anche lo scambio di voto politico mafioso, ma non viene revocata la misura cautelare applicata. È questo l’esito del riesame per Tommaso e Saverio Brutto, arrestati nell’ambito dell’inchiesta Basso Profilo coordinata dalla procura di Catanzaro e condotta dalla Dia. Padre e figlio sono stati rappresentati in giudizio dall’avvocato Ioppoli.