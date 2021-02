Cropani, no alle barriere architettoniche: contributo dell’amministrazione comunale

Abbattere le barriere architettoniche come ostacolo all’ integrazione per ridurre le distanze, facendo inclusione. Con questa finalità, l’amministrazione comunale di Cropani, primo cittadino Raffaele Mercurio, ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto, anno 2021 a sensi legge regionale 13/89, per superare le barriere architettoniche migliorando qualità di vita dei diversamente abili. Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità. Entità del contributo sarà determinata sulla base della spesa sostenuta e documentata. L’ istanza, disponibile presso ufficio urbanistica del Comune di Cropani, deve, insieme ad altri adempimenti, essere presentata entro il primo Marzo 2021.