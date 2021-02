Siglato l’accordo con i medici di base: i vaccini per i 130 mila over 80 in Calabria dalla prossima settimana

È stato siglato l’accordo con i medici di base e già dalla prossima settimana partiranno le vaccinazioni per i circa 130mila over 80 calabresi. A darne notizia è il segretario regionale della Fimmg, Rosalbino Cerra. “Il protocollo – ha detto Cerra – si riferisce a quanto prevede il contratto nazionale del 2005 e stiamo già

individuando le aree vaccinali per i vari distretti sanitari, dove si recheranno volontariamente gli assistiti, previa la prenotazione attraverso il proprio medico di base. Per quanto riguarda le persone allettate, sarà il medico recarsi a domicilio in accordo con l’Asp di riferimento che dovrà fornire un’auto medicalizzata”. Il protocollo siglato prevede una tariffa già stabilita nella prima bozza che accorda 6,16 euro a vaccino somministrato in studio e 18,90 euro a domicilio. “Oggi, – ha scritto il

presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì sulla propria pagina Facebook – dopo una lunga giornata di incontri e conversazioni telefoniche, abbiamo completato, col Commissario ad acta ed il Delegato del Soggetto Attuatore, il calendario delle vaccinazioni delle prossime settimane. Stasera,

ho controfirmato l’accordo con i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale (Medici “di famiglia”): saranno Loro adoccuparsi della vaccinazione degli ultraottantenni, sia in ambulatorio, che a domicilio”.