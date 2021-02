Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è impegnata sulla SS106 in prossimità del supermercato Eurospin per incidente stradale.

Due Fiat Punto le vetture coinvolte in un tamponamento. A seguito dell’impatto una delle vetture si è ribaltata sulla sede stradale.

Tre in totale ipasseggeri a bordo delle auto, tutti affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del soccorso stradale.

Carabinieri sul posto per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Disagi per la viabilità

