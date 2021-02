Marcellinara nel progetto “Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”

Il Comune di Marcellinara, in quanto localizzato in zona sismica 1 e quindi ad alto rischio, è stato individuato da Anci Comunicare quale beneficiario del Progetto “Salvaguardia, valorizzazione e miglioramento sismico dei centri storici”. Il progetto, ad alto valore sociale, prevede interventi di miglioramento sismico presso le abitazioni private dei centri e borghi storici nei Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti.

La Società M3S, con collaborazione con i Dipartimenti di Ingegneria dell’Università Roma Tre e dell’Università dell’Aquila, si occuperà di attuare un piano di diagnostica, miglioramento sismico e monitoraggio delle abitazioni. Tali interventi saranno possibili grazie alle opportunità derivanti dal Sisma bonus 110%.

“Un’opportunità importante per il nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo. Marcellinara, per la sua posizione orografica, trovandosi nel punto più basso e più stretto dell’Appennino Calabro, ha dalla sua un elevato rischio sismico. E’ bene, per questo, che tutti i cittadini colgano al volo questa possibilità di miglioramento della sicurezza della propria abitazione, aumentandone, altresì il valore economico. In questo modo avremo l’occasione storica di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente e puntare realmente al rilancio turistico ed economico di Marcellinara quale Terra dell’Istmo tra i due Mari”.

“Inizieremo a breve – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo – con Assessori e Consiglieri Delegati, sopralluoghi e verifica di tutto il patrimonio esistente nel nostro Centro storico, anche con l’avvio di una commissione specifica di lavoro, puntando così alla collaborazione di tutta la cittadinanza”. L’avvio del progetto a Marcellinara porterà anche due benefici importanti, che, tra l’altro, fanno parte delle linee di mandato dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Vittorio Scerbo per questa seconda consiliatura.

Per prima cosa saranno ricostruiti gli spogliatoi del Centro sportivo Comunale “Paolo Neri e Vittorino Scalise” con antisismica ed efficientamento energetico, per un investimento complessivo di circa 100mila euro.

In più, non potendo le abitazioni dei centri storici usufruire dell’utilizzo dei pannelli fotovoltaici ed accumulatori, il superbonus 110% offre come possibilità che i proprietari delle abitazioni possano cedere questo beneficio al Comune, il quale potrà installare i pannelli in un luogo condiviso con i cittadini stessi, dando così seguito alla costruzione di una “Comunità energetica”.