Petronà, i tamponi molecolari confermano 28 casi positivi al Covid

L’indice di positività al Covid 19 continua a salire nel piccolo paese presilano di Petronà. L’Azienda sanitaria provinciale ha comunicato, pochi minuti fa, 28 casi associabili al Sars cov-2. Che ci sia focolaio in atto, è confermato anche dal numero dei contatti accertati con positivi: almeno quaranta persone attenzionate con diversi cittadini in attesa di sottoporsi a tampone. C’è preoccupazione in paese e, da più parti, si esorta intervento in loco delle strutture sanitarie preposte a limitare contagi.