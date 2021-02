Sciolto il Comune di Guardavalle, il sindaco: ‘Sconcerto, l’amministrazione sempre attenta alla legalità’

“Abbiamo appreso, con sconcerto e meraviglia, la notizia dell’odierno Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Guardavalle. Premesso che, come sempre, saremo rispettosi delle leggi dello Stato, comunichiamo a tutta la cittadinanza che sarà intrapresa ogni iniziativa volta a tutelare la dignità della comunità guardavallese e dei consiglieri comunali. Ci rifiutiamo di credere che il nostro Consiglio Comunale, e suo tramite tutto il nostro paese, venga, ancora una volta, qualificato secondo una logica lontana dalla nostra concezione dell’azione politico-amministrativa. L’operato della nostra Amministrazione è sempre stato attento alla legalità, al rispetto e alla regolarità di ogni procedimento relativo agli atti della via dell’Ente. Ci riserviamo di conoscere le motivazioni che hanno decretato il verificarsi di condizioni di ingerenza, nella vita di questo Comune, da parte della criminalità organizzata. Mai avremmo pensato di dover affrontare un simile problema, dopo aver fatto della trasparenza, come è normale che sia, la guida del nostro agire. Ribadiamo che nulla sarà lasciato di intentato allo scopo di difendere l’onorabilità delle persone e dell’Ente”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa a firma del sindaco di Guardavalle Giuseppe Ussia.