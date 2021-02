Siano, discarica a cielo aperto. “Situazione indecente”

“Una vergogna”. E ancora: “situazione indecente”. Sono le parole di un residente del quartiere Siano che segnala alla nostra redazione una condizione di degrado e abbandono nella zona adiacente ad alcune attività commerciali. Secondo il cittadino non c’è nessun colpevole tranne il Comune di Catanzaro che, “già avvisato due mesi fa, non ha fatto nulla per spostare quei bidoni e riqualificare la zona. Per la tutela della salute dei miei familiari sono costretto a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica“.