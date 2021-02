Tar, definitivamente annullata l’ordinanza di Spirlì sulla chiusura delle scuole alla ripresa del periodo natalizio

È stata definitivamente annullata, con sentenza pubblicata oggi 22/02/2021 dal Tar della Calabria, l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Presidente f.f. della Regione Calabria aveva sospeso lo svolgimento della didattica in presenza nelle scuole calabresi alla ripresa del periodo natalizio.

Dopo la sospensiva già concessa e confermata dal Consiglio di Stato, i Giudici amministrativi, in accoglimento delle tesi sostenute nel ricorso degli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti, nell’interesse di un gruppo di genitori, hanno accertato che la decisione del Presidente Spirlì non era sorretta da adeguata istruttoria e adeguatamente supportata da dati scientifici.

La sentenza, ha precisato il Tar, è stata emanata nonostante il provvedimento avesse cessato la sua efficacia, in quanto, trattandosi di provvedimento reiterabile nel tempo, l’Amministrazione ne tenga conto anche in futuro.