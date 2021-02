Arresto convalidato e domiciliari confermati per ‘U cinese

Arresto convalidato e misura degli arresti domiciliari confermata per Sergio Rubino, alias ‘U cinese, arrestato lunedì sera dai poliziotti della Squadra Volante, che, in quanto sorvegliato speciale, lo avevano sottoposto ad una perquisizione domiciliare all’esito della quale è stato rinvenuto un ingente quantitativo di droga. L’uomo nel tentativo di opporsi alla perquisizione, ha ferito un agente. Il legale dell’indagato, Antonio Ludovico, ha preannunciato l’abbreviato per il suo assistito. La prima udienza si terrà il 19 aprile.