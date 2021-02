Cavallaro: effettuati lavori di messa in sicurezza del verde lungo viale De Filippis

Sono stati effettuati su viale De Filippis i lavori di messa in sicurezza del verde in prossimità dei cigli stradali. Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente, Domenico Cavallaro, che ha inteso ringraziare gli addetti del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese che hanno prestato la loro collaborazione in occasione degli interventi. “La preziosa sinergia in atto da tempo con il Consorzio – ha commentato l’assessore – offre la possibilità di operare in aree che, per la loro naturale conformazione, necessitano di particolari mezzi e competenze specifiche. Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione dimostrate i vertici del Consorzio di Bonifica, il presidente Fabio Borrello, il direttore Antonio Rotella e il responsabile Michele Curcio. Dopo viale De Filippis, che potrà ora essere percorso con maggiore sicurezza da pedoni e automobilisti, i lavori interesseranno nei prossimi giorni anche il costone di via Italia e l’area di Mater Domini con la possibilità di concertare ulteriori interventi con l’amministrazione ove ce ne sarà bisogno”.