Scomparsa Catricalà, la Giunta regionale: ‘Un grande calabrese di cui essere orgogliosi’

“Antonio Catricalà era un grande calabrese, una figura pubblica di cui andare orgogliosi; un uomo delle istituzioni, alle quali ha dato tutto se stesso con encomiabile e straordinario spirito di servizio e di appartenenza. La Calabria non può che essergliene grata. Siamo vicini alla sua famiglia”. E’ quanto affermano, in una nota congiunta, il presidente, Nino Spirlì, e gli assessori della Giunta regionale della Calabria, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’ex sottosegretario di Stato e garante dell’Antitrust Antonio Catricalà.