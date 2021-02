Sellia Marina è tornata a essere Comune no Covid

“Cari Cittadini con tanta gioia vi annuncio che, da oggi, Sellia Marina è ritornata ad essere Comune no Covid!

Ringrazio chi, in questi mesi ha lavorato e collaborato per il raggiungimento di questo importante risultato: la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, gli Amministratori, i Medici di base, il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro, l’Avis Comunale Medici e Operatori sanitari Volontari e Tutti Voi Cittadini!

Sento, comunque, di raccomandarvi di continuare a tenere alta la guardia perché il virus è imprevedibile ed è sempre pronto a contagiare ciascuno di noi. Pertanto vi esorto di continuare a praticare comportamenti sempre responsabili: no assembramenti, distanziamento, uso della mascherina ed igiene delle mani”. Così, sui social, il sindaco di Sellia Marina Francesco Mauro.