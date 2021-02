Aveva rifiutato atti d’ufficio, medico assolto perchè il fatto non sussiste

E’ stata assolta perchè il fatto non sussiste Elisa Crocco medico in continuità assistenziale a Girifalco difesa da Amedeo Bianco.

La dottoressa era stata accusata per rifiuto di atti d’ufficio. La parte civile aveva chiesto condanna e risarcimento dei danni, mentre per il Pm esisteva un ragionevole dubbio.

Alla fine ha prevalso la tesi difensiva del legale che ha visto accolte le sue richieste.