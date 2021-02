Sophie e Valentina, bellissime. E la bellezza non è e non deve essere un vantaggio nel mondo del lavoro. Perché quello che conta è la professionalità, la sostanza, il contenuto. E allora è anche meglio, perché Sophie Bagnato e Valentina Scarfone, titolari del centro estetico La Crisalide, sono bellissime ma anche giovani , brillanti, simpatiche e soprattutto professionali. Per il loro mestiere non è importante, fa letteralmente la differenza. Due estetiste di livello assoluto che sanno essere l’una complementare all’altra per modo di lavorare e approccio alla vita. Si incontrano per caso, diventano amiche, poi sorelle e poi ancora socie in affari. Il loro centro estetico è diventato un punto di riferimento per i residenti di zona e non solo, clienti da tutta la città si presentano tutte le mattine per unghie, peli, rughe, trattamenti anticellulite e qualunque cosa abbia a che fare con la bellezza.

Quella gente apre la porta e trova un sorriso accompagnato da un “buongiornoooo” che ti riempie il cuore. Non sembra un posto di lavoro ma un covo dove andare a trovare due amiche per curare la bellezza esteriore e quella dell’anima. Quando sei a La Crisalide ti prendi cura del tuo corpo e accarezzi il tuo cuore, tratti con gentilezza quello che si vede e quello che nessuno può vedere e sentire di te. Quando il trattamento è finito stenti a voler andar via perché vorresti rimanere ancora un po’ insieme a Noemi Falsetta, segretaria del centro, che ti offre il caffè e ti lascia alle ultime storie, battute e racconti di vissuto che tutti condividono diventando attimi di serenità e di vita reale.

Foto 4 di 4







Ma da oggi La Crisalide è ancora di più. La grandezza del centro estetico e la qualità dei servizi aveva bisogno di un ulteriore e definitivo passo in avanti. Bisognava fare qualcosa che gli altri non avevano ancora fatto e non osavano nemmeno immaginare di fare. A La Crisalide trovi “Hifu-Lift” di “Beauty Hero”, trattamento tecnologico di bellezza marchiato “Flend Company”, azienda leader del settore. Creme e professionalità di primissima fascia in tutti i trattamenti a La Crisalide si legano adesso ad un macchinario che è destinato a cambiare per sempre la cultura delle cure di bellezza. Lo slogan è un sogno: “Prova ad immaginare, potrai vederti come hai sempre sognato”.

COSA SERVE E COME FUNZIONA HIFU LIFT

E’ un trattamento efficace ed alternativo al lifting chirurgico che sbarca per la prima volta in assoluto in Calabria proprio a Catanzaro e ovviamente nel Centro La Crisalide nel quartiere Mater Domini in via Tommaso Campanella. Si tratta di ultrasuoni focalizzati ad alta intensità utilizzabili sul viso e sul corpo per un graduale rimodellamento e ringiovanimento cutaneo. Un effetto lifting non invasivo e di lunga durata senza nessuna iniezione di sostanze estranee e senza conseguenze per il clienti, per una bellezza pulita e naturale. Serve per rughe, rilassamento cutaneo, pelle ruvida, cellulite, adiposità. Via, dunque, a piccoli difetti dovuti all’età sul volto e sul corpo o quei piccoli inestetismi come maniglie dell’amore o pelle a buccia d’arancia.

“E’ un macchinario all’avanguardia che ha avuto dei costi di acquisto molto elevati – ci dicono Sophie e Valentina – ma è il salto di qualità che il nostro centro estetico voleva fare per soddisfare tutte le richieste della nostra clientela. Abbiamo pensato, dopo un corso di formazione al nord Italia di parecchi giorni, che la città capoluogo doveva essere la prima in Calabria e tra le pochissime al sud ad avere “Hifu-Lift”. Siamo convinte che in molti, ormai, non avranno più bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica per rimediare a piccoli ma grandi insoddisfazioni personali dovute ad inestetismi del corpo. Da estetiste sappiamo bene che avere cura di se stessi aiuta anche la mente e il cuore, invitiamo tutti i calabresi a chiamarci per una prova con Hifu – Lift” consapevoli che i risultati saranno eccezionali con costi non importanti”.

Per info e prenotazioni chiama: Valentina 3891371895 oppure Sophie 3925640865