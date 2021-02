La Polizia Locale replica a Elio Mauro: “Lei è stato amministratore della città”

La Polizia Locale replica a Elio Mauro a seguito di una segnalazione sulle buche presenti sul manto stradale. Ciò che viene fatto notare al presidente dell’Associazione Ponte Morandi è se conosce l’attività della Polizia Locale soprattutto in riferimento al dubbio espresso da Mauro relativamente alla presenza della polizia municipale in città. “Trent’anni fa il numero dei vigili era più del doppio di quelli attuali e le incombenze non erano rapportabili a quelle odierne. In questi trent’anni – si legge nella replica- tanta acqua è passata sotto i ponti, tanta gente è andata in pensione, qualcuno ha scritto la storia del Copro, altri hanno scelto un altro lavoro preferendo un comodo ufficio alla strada, pochissimi sono stati assunti per sostituire chi è andato in pensione. Ad oggi il Corpo si compone di risorse inferiori ai famosi 72 assunti di 30 anni fa e con un’età media che supera i 50 anni. Ed è proprio per l’età avanzata che un dubbio ci assale e forse la memoria ci tradisce. Ma il presidente dell’associazione non è stato un prestigioso amministratore della città?”.