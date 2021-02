Petronà, anziani positivi al Covid senza assistenza

“Ho già perso mio papà per Covid, sepolto appena ieri. Oggi hanno ricoverato mamma per identico motivo e non tutto è andato per il verso giusto con ritardi per me inspiegabili, ora mi ritrovo con due nonni anziani a casa, anche loro positivi al Covid, e constato ahimè che nessuna figura specializzata nella cura alla persona, come operatori sanitari o assistenti sociali, se ne può occupare. Hanno bisogno di aiuto e non hanno nessuno intorno. E’ assurdo, inconcepibile, mi appello all’Asp e alla Regione Calabria, al presidente Nino Spirlì prima che sia troppo tardi”.

Non usa giri di parole Vincenzo Scalzi, cittadino di Petronà, emigrato da una vita in Lombardia, nel denunciare una vicenda che sta scatenando in paese polemiche a iosa.

La voce di Vincenzo è rotta dal pianto e gli occhi inumiditi dalle lacrime per chi purtroppo non c’è più, per chi è in ospedale, per chi convive con la sofferenza e mancanza di autonomia. Un fardello troppo pesante per chiunque.

Scrive ancora nella lettera aperta Vincenzo Scalzi: “ La salute è un diritto costituzionale che deve essere garantito. I miei nonni da diversi giorni sono soli, superano tutt’e due i novant’anni, capisco timore per Covid, ma è disumano abbandonarli a se stessi. Difendo i nonni, ma potrebbero essere i nonni di tutti. Non sono i soli anziani che hanno bisogno di cure e possono contare solo su medici di famiglia che non possono far miracoli. Una persona è positiva e viene isolato da tutto, capisco le paure, ma non può essere isolato dalle cure. Chi preposto faccia qualcosa. I volontari professionisti hanno dato un grande contributo ai miei nonni, gliene siamo grati, ma ora non possono farlo più perché le norme non lo consentono, la burocrazia blocca le buone prassi. E allora dobbiamo aspettare altra tragedia senza far nulla? Chiediamo con urgenza un assistente sociale, qualcuno che possa star vicino ai nonni e sappia cosa fare e come fare. Spero questo mio appello venga raccolto.”

Ci sono storie che fanno male e nessuno vorrebbe raccontarle, ma se ne parla perché nessuno dovrebbe viverle.