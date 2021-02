Valori in Rete, in Calabria oltre cento iscrizioni ai progetti scolastici 2020-2021 firmati FIGC

Grande successo per le attività scolastiche sviluppate dal Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del progetto quadro Valori in Rete. Sono, infatti,1.315 le iscrizioni pervenute sul portale web dedicato alle progettualità rivolte agli istituti scolastici primari e secondari di tutto il territorio nazionale.

In Calabria, le adesioni sono state considerevoli: 122 in totale.

“Un ottimo risultato – ha commentato il coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico Calabria, Massimo Costa – che, nonostante il momento critico attuale e le conseguenti difficoltà, attesta la bontà delle iniziative portate avanti nelle scuole di tutta Italia”.