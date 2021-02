“Caos sanità”, Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro al Ministro

“Il caos in cui continua a dibattersi la sanità in Calabria, anche nella delicata e decisiva fase della somministrazione dei vaccini anti Covid-19 ci spinge a chiedere un nuovo incontro in tempi brevissimi al Ministro della Salute, Roberto Speranza“. E’ quanto affermano, in una dichiarazione congiunta, i segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo.

“È necessaria ed urgente, infatti – sostengono Sposato, Russo e Biondo – da parte del Governo una forte e vera assunzione di responsabilità riguardo al sistema sanitario della nostra regione e a problemi che da anni attendono di essere affrontati con determinazione e risolti in maniera efficace e definitiva. Solo questo potrà garantire una riorganizzazione e una ripartenza che assicurino ai cittadini la fruizione piena dei Livelli essenziali di assistenza, di fatto da tempo negata. Come sperimentiamo ogni giorno, la sanità in Calabria è paralizzata, restano le gravi carenze negli organici dei medici e degli altri operatori e c’è confusione finanche sulle strutture nei territori e sulla loro destinazione”.

“La nomina del Commissario ad acta per il rientro dal deficit nella persona del prefetto Guido Longo, giunta in ritardo e attraverso arcinote e paradossali vicende dopo le dimissioni del generale Cotticelli – proseguono i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria – non ha prodotto finora il salto di qualità che ci si aspettava nei servizi di Asp e Ao. Sapendo a cosa si sarebbe andati incontro, avevamo chiesto che il Decreto Calabria prevedesse di dotare l’Ufficio del Commissario ad acta del personale necessario, tramite il ricorso a strumenti adeguati ad affrontare un’atavica emergenza regionale: quell’emergenza che ci ha portato più volte a manifestare in piazza, ad un confronto con il Ministro della Salute e a presentare in novembre un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro e alla Procura presso la Corte dei Conti. Ma non c’è niente di nuovo sotto il sole: mancano il coordinamento e il controllo sulle attività delle strutture commissariali territoriali e ospedaliere e si continua a navigare a vista, mentre crescono le preoccupazioni per la diffusione dei contagi da coronavirus, con le varianti che circolano ormai sull’intero territorio nazionale. E nessuno batte un colpo anche sulla vertenza che riguarda il Sant’Anna Hospital di Catanzaro, con il rischio concretissimo che vengano meno servizi importanti per la salute di molti pazienti calabresi e vadano persi i posti di lavoro per un personale che conta centinaia di operatori e garantisce prestazioni di eccellenza”. “Riteniamo, dunque, necessario – concludono Sposato, Russo e Biondo – in assenza di interlocuzioni efficaci sul territorio, incontrare il Ministro Speranza perché il Governo intervenga e operi finalmente per una vera, decisa svolta nel sistema sanitario regionale, con i mezzi adatti ad una situazione in grave degrado”.