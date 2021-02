Un sistema che non funziona e che va rivisto oltre a fenomeni che creano dissesti negli enti locali. Un’analisi dettagliata da parte del procuratore generale Maria Aronica nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti. Esempi specifici di come i soldi pubblici vengono spesi ma poi per questioni amministrative e burocratici le opere non vengono realizzate. Guarda la videointervista.