Azione di protesta da parte dei proprietari delle imbarcazioni private del porto di Catanzaro a seguito del provvedimento adottato dal Comune, che intima all’attuale gestore dell’area portuale di sgomberarla. “Ci siamo dati appuntamento questa mattina per confrontraci sulla questione e sull’impossibilità pratica di spostare in altro luogo le nostre rispettive imbarcazioni – hanno detto alcuni rappresentanti – stiamo cercando di interloquire con l’Amministrazione al fine di trovare una soluzione razionale in virtù del fatto che parte dell’area in questione pare verrà comunque affidata allo stesso gestore a cui si chiede di liberla entro fine mese”. Seguirà articolo dettagliato