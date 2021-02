Ultimo giorno di lavoro per il dirigente Pasquale Costantino che va in pensione

Ultimo giorno di lavoro prima della meritata pensione per il dirigente del settore servizi finanziari di Palazzo de Nobili, Pasquale Costantino, che ha voluto salutare personalmente il sindaco Sergio Abramo. “Questo importante traguardo – commenta il primo cittadino – arriva a coronamento di un lungo e impegnativo percorso ai vertici della macchina amministrativa del Comune di Catanzaro.

Costantino ha guidato sempre con dedizione e responsabilità i settori chiave per il buon funzionamento dell’ente, traducendo in maniera esemplare gli indirizzi politici dell’amministrazione che hanno consentito di salvaguardare in questi anni gli equilibri finanziari del Comune.

A lui voglio rivolgere, dunque, il più sentito ringraziamento per il grande lavoro profuso e i risultati ottenuti al comando dell’apparato burocratico della città”